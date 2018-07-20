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«Многого достигла, но могла гораздо больше»: коллега прокомментировал смерть переводчицы книг о Гарри Поттере
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    «Многого достигла, но могла гораздо больше»: коллега прокомментировал смерть переводчицы книг о Гарри Поттере

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    «Многого достигла, но могла гораздо больше»: коллега прокомментировал смерть переводчицы книг о Гарри Поттере

    Москва, 20 июля. Переводчик Виктор Вебер прокомментировал смерть своей коллеги Марии Спивак, которая перевела культовый цикл произведений о Гарри Поттере. По его словам, Мария проделала огромный пласт работы.

    «Маша Спивак, конечно, очень решительный человек. Потому что перевести такой огромный труд, как сага о Гарри Поттере, без всякой надежды на публикацию и выложить это в интернет  — мало кто на это решится»,  — сказал Вебер.

    Переводчик добавил, что труд Спивак увенчался успехов.

    «Она многого достигла, но могла бы сделать еще гораздо больше»,  — заключил специалист, назвав смерть коллеги безвременной.

    О смерти Марии Спивак в возрасте 55 лет 20 июля сообщала ранее Газета.ru. Издание отмечало, что широкую известность переводчица получила благодаря своей работе над сагой о Гарри Поттере. Дата похорон Спивак пока не сообщается.

    Автор: Сергей Свазовский
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