Меню
Происшествия
ФАН публикует видео с места нападения на наряд ДПС в Дагестане
Политика
«Русал» сделал США предложения по снятию санкций
Следующая новость
Загрузка...

    ФАН публикует видео с места нападения на наряд ДПС в Дагестане

    160

    ФАН публикует видео с места нападения на наряд ДПС в Дагестане

    Москва, 20 июля. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места, где произошло нападение на наряд ДПС в Дагестане. Жертвами перестрелки стали двое сотрудников ГИБДД. 

    Ранее сообщалось, что нападение произошло вечером в пятницу в Кизилюртовском районе Дагестана на трассе Стальск — Кизлюрт. По предварительным данным, в результате перестрелки погибли двое дорожных полицейских. Однако по данным некоторых СМИ, среди жертв нападения — три человека.

    Правоохранители разыскивают нападавших. Объявлен план «Перехват».

    Автор: Олеся Волкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.