ФАН публикует видео с места нападения на наряд ДПС в Дагестане

Москва, 20 июля. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места, где произошло нападение на наряд ДПС в Дагестане. Жертвами перестрелки стали двое сотрудников ГИБДД.

Ранее сообщалось, что нападение произошло вечером в пятницу в Кизилюртовском районе Дагестана на трассе Стальск — Кизлюрт. По предварительным данным, в результате перестрелки погибли двое дорожных полицейских. Однако по данным некоторых СМИ, среди жертв нападения — три человека.

Правоохранители разыскивают нападавших. Объявлен план «Перехват».