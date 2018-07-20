Меню
Общество
Старейшая беженка с Украины получила российское гражданство
Политика
«Русал» сделал США предложения по снятию санкций
Следующая новость
Загрузка...

    Старейшая беженка с Украины получила российское гражданство

    120

    Старейшая беженка с Украины получила российское гражданство

    Москва, 20 июля. Ветеран Великой Отечественной войны 94‐летняя Раиса Шувар, бежавшая с Юго‐востока Украины, получила паспорт гражданина РФ.

    Шувар приехала в Россию в июле 2014 года из Луганска. За это время ей пришлось жить в различных пунктах временного размещения. Год назад она встала на миграционный учет по месту пребывания в приюте Белокалитвинского района Ростовской области, сообщает телеканал «360».

    Получить российское гражданство она долго не могла из-за отсутствия важных документов. Через три года Раиса Александровна все же получила паспорт гражданина России.

    Отметим, как сообщала «Газета.ру», российский президент Владимир Путин в июне дал поручение МВД и Минтруда об упрощении процедуры предоставления видов на жительство иностранным гражданам, владеющим русским языком.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.