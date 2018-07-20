Старейшая беженка с Украины получила российское гражданство

Москва, 20 июля. Ветеран Великой Отечественной войны 94‐летняя Раиса Шувар, бежавшая с Юго‐востока Украины, получила паспорт гражданина РФ.

Шувар приехала в Россию в июле 2014 года из Луганска. За это время ей пришлось жить в различных пунктах временного размещения. Год назад она встала на миграционный учет по месту пребывания в приюте Белокалитвинского района Ростовской области, сообщает телеканал «360».

Получить российское гражданство она долго не могла из-за отсутствия важных документов. Через три года Раиса Александровна все же получила паспорт гражданина России.

Отметим, как сообщала «Газета.ру», российский президент Владимир Путин в июне дал поручение МВД и Минтруда об упрощении процедуры предоставления видов на жительство иностранным гражданам, владеющим русским языком.