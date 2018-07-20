«Египтяне захотели поверить в сказку»: эксперты объяснили ажиотаж вокруг таинственно саркофага из Александрии

Каир, 20 июля. Специалисты-египтологи объяснили, почему находку в египетской Александрии крупного саркофага из черного гранита окружает столь пристальное внимание общественности. Артефакт обнаружили в начале июля при раскопках в районе Сиди-Габер. Длина саркофага составляет 2,7 метра, ширина — 1,5 метра, а высота — 1,8 метра.

Египетские СМИ поспешили назвать гробницу крупнейшей в своем роде. Утверждалось также, что черный цвет саркофага может указывать на некое проклятие. В прессе муссировались слухи, якобы в мог быть похоронен Александ Македонский.

Однако эксперты объясняют, что ажиотаж вокруг таинственно саркофага из Александрии во многом связан с желанием археологических ведомств Египта поддержать уровень финансирования раскопок.

«Египетские службы, занимающиеся древностями, в последние годы вообще любят привлекать внимание к археологическим находкам, которые делаются на территории страны, создавать сенсации. Ведь от этого непосредственно зависит финансирование исследований», — отмела в беседе с RT старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Светлана Малых.

Она добавила, что саркофаги из черного гранита являются характерными для захоронения вельмож. По размеру гробница тоже не является рекордсменом, добавила специалист.

Следует отметить, что при вскрытии саркофага в нем были обнаружены три мумии, сильно поврежденные от воздействия воды.

Ранее Газета.ru сообщала о находке крупного некрополя в Египте.