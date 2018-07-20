МИД РФ: Бутина не присутствовала на встрече Лаврова и Трампа в 2017 году

Москва, 20 июля. Задержанная в США гражданка РФ Мария Бутина не присутствовала на встрече главы МИД России Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом в мае 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

15 июля сотрудники ФБР задержали в США Марию Бутину. Позднее минюст США обвинил россиянку в шпионаже и сговоре «с целью работы агентом иностранного правительства». Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы.

В МИД РФ отметили, что в последние дни в социальных сетях появляются фотографии, которые якобы доказывают, что Бутина связана с российскими дипломатами. На одной из фотографий со встречи Лаврова с Трампом, женщину на заднем плане многие ошибочно приняли за Бутину, однако ее не было на этой встрече.

«На фото не Мария. Это понятно любому, кто сравнит ее реальные изображения с девушкой на упомянутой фотографии. Кроме цвета волос общего у них ничего нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что формат и состав участников встреч подобного уровня заранее утверждается обеими сторонами. Бутина не входила в состав официальной делегации Сергея Лаврова на встрече с Трампом в 2017 году.