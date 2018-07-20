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Сирия: около 300 беженцев прибыли в провинцию Дамаск из Ливана
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    Сирия: около 300 беженцев прибыли в провинцию Дамаск из Ливана

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    Сирия: около беженцев прибыли в провинцию Дамаск из Ливана

    Дамаск, 20 июля. Около 300 жителей Сирии прибыли в провинцию Дамаск из Ливана, воспользовавшись пропускным пунктом Земрани. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков. Он уточнил, что через пропускной пункт Земрани в Дамаск прибыли 293 сирийца.

    «Через пограничный контрольный пропускной пункт Земрани из Ливана в провинцию Дамаск прибыло 293 мирных жителя», — отметил Цыганков. 

    Глава Центра примирения РФ добавил, что на сегодня из лагерей для беженцев в пригород Дамаска Восточная Гута вернулись 72,8 тысячи жителей. За минувшие сутки вернулись 116 человек. Кроме того, на протяжении минувших суток российские медики оказали помощь 52 сирийцам, 24 из которых — дети.

    Ранее израильская авиация нанесла удар по сирийским правительственным войскам в провинции Алеппо. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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