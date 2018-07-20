Западные СМИ ищут причины противоречивого отношения США к России

Вашингтон, 20 июля. Отношение президента США Дональда Трампа и его правительства к России не совпадает по многим пунктам. Как пишет издание Stern, возможно, это такая хитрая «стратегия кнута и пряника» или же признак «безрассудства» главы Белого дома.

Издание подчеркивает, что в отличие от своего правительства Трамп уклоняется от прямой конфронтации с российским коллегой Владимиром Путиным. Главным примером тут служит дело о якобы «вмешательстве» российской стороны в выборный процесс в США. Издание называет «демонстративным панибратством» то, что в ходе встречи с Путиным Трамп заявил, что Россия в выборы не вмешивалась. Это, напомним, вызвало резкую критику даже от сторонников президента.

Среди вопросов, на которые расходится угол зрения Трампа и правительства, является военная поддержка, оказываемая противникам Кремля. Так, американский президент неоднократно выступал с критикой НАТО. Помимо этого он, как пишет Stern, ни слова критики не говорит по поводу «аннексии» Крыма и войны на востоке Украины.

«Как будто он дал Путину свое благословение на незаконное присоединение», — приводит передов текста Stern RT.

Издание предполагает, что за подобными расхождениями стоит «стратегия кнута и пряника». Но более вероятно, что это просто «безрассудство»: глава Белого дома «мечется из стороны в сторону в типичной для него манере» и «извивается».

Отметим, накануне стало известно, что подготовка ко второй встрече Трампа и Путина уже ведется. Как сообщала «Газета.ру», встреча может состояться уже осенью.