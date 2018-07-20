Меню
Общество
Компания Dr.Web получила право требовать блокировку вредоносных сайтов
Политика
«Русал» сделал США предложения по снятию санкций
Следующая новость
Загрузка...

    Компания Dr.Web получила право требовать блокировку вредоносных сайтов

    183

    Компания Dr.Web получила право требовать блокировку вредоносных сайтов

    Москва, 20 июля. Компания Dr.Web получила право требовать блокировки ресурсов с вредоносным содержанием. Координационный центр национального домена сети Интернет дал ей статус компетентной организации, сообщают «Ведомости».

    Домен дает «адрес» сайтам, почтовым ящикам, командным серверам, управляющим вирусами. Компетентные организации при Координационном центре, теперь и Dr.Web, могут потребовать блокировку домена. Если его заблокировать, то ресурс будет недоступен.

    Отметим, что на сегодняшний день компетентных организаций всего девять. Кроме Dr.Web это Центробанк, Роскомнадзор,  RU-CERT, Group-IB, «Лаборатория Касперского», Bi.Zone, Региональный общественный центр интернет-технологий и некоммерческая организация «Лига безопасного интернета».

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.