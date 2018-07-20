Компания Dr.Web получила право требовать блокировку вредоносных сайтов

Москва, 20 июля. Компания Dr.Web получила право требовать блокировки ресурсов с вредоносным содержанием. Координационный центр национального домена сети Интернет дал ей статус компетентной организации, сообщают «Ведомости».

Домен дает «адрес» сайтам, почтовым ящикам, командным серверам, управляющим вирусами. Компетентные организации при Координационном центре, теперь и Dr.Web, могут потребовать блокировку домена. Если его заблокировать, то ресурс будет недоступен.

Отметим, что на сегодняшний день компетентных организаций всего девять. Кроме Dr.Web это Центробанк, Роскомнадзор, RU-CERT, Group-IB, «Лаборатория Касперского», Bi.Zone, Региональный общественный центр интернет-технологий и некоммерческая организация «Лига безопасного интернета».