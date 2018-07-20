Сирия: примкнувшие к «Джебхат Ан-Нусре» боевики активизировались в Идлибе
Идлиб (Сирия), 20 июля. Экстремисты, примкнувшие к террористической группировке «Джебхат Ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), активизировались в провинции Идлиб в Сирии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
В Центре по примирению отметили, что вызывает беспокойство ситуация, сложившаяся в провинции Идлиб, где активизировались боевики, примкнувшие к «Ан-Нусре».
В частности, были зафиксированы попытки прорыва экстремистов в северную часть провинции Хомс с применением террористов-смертников.
В ЦПВС также добавили, что с территории, захваченной боевиками, были запущены БПЛА.
1 Организация запрещена на территории РФ.