Сирия: примкнувшие к «Джебхат Ан-Нусре» боевики активизировались в Идлибе

Идлиб (Сирия), 20 июля. Экстремисты, примкнувшие к террористической группировке «Джебхат Ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), активизировались в провинции Идлиб в Сирии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В Центре по примирению отметили, что вызывает беспокойство ситуация, сложившаяся в провинции Идлиб, где активизировались боевики, примкнувшие к «Ан-Нусре».

В частности, были зафиксированы попытки прорыва экстремистов в северную часть провинции Хомс с применением террористов-смертников.

В ЦПВС также добавили, что с территории, захваченной боевиками, были запущены БПЛА.

1 Организация запрещена на территории РФ.