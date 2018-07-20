Меню
Весь мир
Сирия: примкнувшие к «Джебхат Ан-Нусре» боевики активизировались в Идлибе
Политика
«Русал» сделал США предложения по снятию санкций
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: примкнувшие к «Джебхат Ан-Нусре» боевики активизировались в Идлибе

    384

    Сирия: примкнувшие к «Джебхат Ан-Нусре» боевики активизировались в Идлибе

    Идлиб (Сирия), 20 июля. Экстремисты, примкнувшие к террористической группировке «Джебхат Ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), активизировались в провинции Идлиб в Сирии, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    В Центре по примирению отметили, что вызывает беспокойство ситуация, сложившаяся в провинции Идлиб, где активизировались боевики, примкнувшие к «Ан-Нусре».

    В частности, были зафиксированы попытки прорыва экстремистов в северную часть провинции Хомс с применением террористов-смертников.

    В ЦПВС также добавили, что с территории, захваченной боевиками, были запущены БПЛА. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Олеся Волкова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.