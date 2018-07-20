Сирия: боевики запускают ударные беспилотники с территории провинции Идлиб

Москва, 20 июля. Боевики террористической группировки «Джебхат-Ан-Нусра» (запрещена в РФ) совершаются запуски ударных беспилотников с подконтрольных им территорий в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

«С территории, занимаемой боевиками, совершаются запуски ударных беспилотных летательных аппаратов. Подразделения сирийских правительственных войск вынуждены предпринимать соответствующие меры воздействия с целью стабилизации обстановки в регионе», — сообщил Цыганков.

Он также добавил, что в последнее время фиксируются попытки прорыва террористов в северную часть провинции Хомс. При этом для прорыва боевики используют террористов-смертников, а также осуществляют вооруженные атаки на позиции Сирийской арабской армии в провинции Латакия.