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Сирия: боевики запускают ударные беспилотники с территории провинции Идлиб
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    Сирия: боевики запускают ударные беспилотники с территории провинции Идлиб

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    Сирия: боевики запускают ударные беспилотники с территории провинции Идлиб

    Москва, 20 июля. Боевики террористической группировки «Джебхат-Ан-Нусра» (запрещена в РФ) совершаются запуски ударных беспилотников с подконтрольных им территорий в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

    «С территории, занимаемой боевиками, совершаются запуски ударных беспилотных летательных аппаратов. Подразделения сирийских правительственных войск вынуждены предпринимать соответствующие меры воздействия с целью стабилизации обстановки в регионе», — сообщил Цыганков.

    Он также добавил, что в последнее время фиксируются попытки прорыва террористов в северную часть провинции Хомс. При этом для прорыва боевики используют террористов-смертников, а также осуществляют вооруженные атаки на позиции Сирийской арабской армии в провинции Латакия.

    Автор: Артем Никулин
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