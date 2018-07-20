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Пентагон начал заключать контракты на поставку военной техники Украине
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    Пентагон начал заключать контракты на поставку военной техники Украине

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    Пентагон начал заключать контракты на поставку военной техники Украине

    Киев, 20 июля. Пентагон начал заключать контракты на поставку военной техники и оказание услуг для вооруженных сил Украины на сумму в размере 200 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

    «Структуры министерства обороны США уже начали процедуры заключения контрактов на поставку военной техники и оказание услуг для оборонного сектора Украины в 2018 году», — говорится в сообщении.

    В посольстве также напомнили, что Вашингтон выделил Киеву 200 миллионов долларов на усиление оборонного сектора Украины. Данные средства будут потрачены приобретение военной техники и снаряжения, а также на военное оборудование и услуги военного назначения.

    Автор: Артем Никулин
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