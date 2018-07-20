«Глобальная альтернатива Западу»: эксперты рассказали об укреплении отношений России и ЦАР

Москва, 20 июля. Отношения Центральноафриканской Республики и России укрепляются в разных направлениях, в том числе в военно-техническом. Об этом заявила политолог, эксперт по СМИ и социальным медиа Наталия Елисеева.

Елисеева отметила, что развитие отношений между РФ и ЦАР в военно-технической сфере «заставляет волноваться Францию и США». Однако на данный момент для ЦАР важно восстановить безопасность на территории своей страны, а также увеличить эффективность «привлекаемого контингента».

«Учитывая, что Россия расширяет сферы влияния на африканском континенте, мы готовы сотрудничать по различным моментам — начиная с военного», — цитирует iReactor Елисееву.

Кроме того, развитие отношений и сотрудничество между странами может быть и в медицинской сфере, добавила политолог.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, в свою очередь, подчеркнул, что опыт СССР в плане сотрудничества с ЦАР станет фундаментом для укрепления новых связей в современных условиях.

«Россия — остается глобальной альтернативой Западу. К тому же обладающей необходимыми для африканских стран технологиями», — подчеркнул он.

Простаков добавил, что в случае с ЦАР можно увидеть, что Запад не желает заниматься становлением мирной жизни в республике. На примере Сирии можно увидеть, как российская сторона показывает совершенно другую эффективную модель помощи населению.