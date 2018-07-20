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Горнодобывающий завод пострадал при обстрелах Докучаевска со стороны ВСУ
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    Горнодобывающий завод пострадал при обстрелах Докучаевска со стороны ВСУ

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    Горнодобывающий завод пострадал при обстрелах Докучаевска со стороны ВСУ

    Донецк, 20 июля. Флюсо-доломитный комбинат, который считается одним из крупнейших в горнодобывающих предприятий, пострадал во время обстрела Докучаевска со стороны ВСУ. Об этом в пятницу заявил представитель Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

    По его словам, выпущенные украинскими силовиками снаряды повредили здание железнодорожного депо и электровоз. Кроме того, при обстреле пострадали два жилых дома в поселке Ясное.

    «В результате обстрела со стороны ВСУ по направлению Новотроицкое — Докучаевск в поселке Ясное повреждения получили жилые дома по улице Щорса, 25/14, Октябрьская, 6/6», — отметил он.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что министерство внутренних дел Украины дало приказ украинским пограничникам начать готовиться к «освобождению» Донбасса. Заместитель главы МВД Вадим Троян подчеркнул, что сотрудники Госпогранслужбы должны быть готовы к тому, чтобы взять под контроль украинско-российскую границу.

    Автор: Антон Соколов
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