ВВС Израиля нанесли серию авиаударов по объектам ХАМАС в секторе Газа

Иерусалим, 20 июля. Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию авиаударов по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает пресс-служба Армия обороны Израиля.

«Самолеты ВВС Израиля недавно провели широкомасштабную атаку на военные цели ХАМАС по всему сектору Газа», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что действия израильской армии являются ответом на «серьезный инцидент со стрельбой по позициям войск Израиля», который ранее произошел в секторе Газа.

Ранее стало известно, что палестинцы устроили массовые беспорядки на границе с Израилем, в ходе которых был открыт огонь по израильским военнослужащим. За день до этого танк Армии обороны Израиля атаковал пост ХАМАС в ответ на минометные обстрелы.