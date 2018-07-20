Страховая компания медлит с эвакуацией из Турции российского малыша, впавшего в кому

Москва, 20 июля. Семья Мищенко ожидает решение о транспортировке из Турции их двухлетнего сына: мальчик впал в кому после падения в аэропорту. Вернуть его в Россию можно только спецбортом.

Семья отдыхала в Турции по путевке. В день вылета двухлетний Гордей разбился, упав с неогороженного балкона в зоне duty free аэропорта Миляс‐Бодрум. Мальчика госпитализировали в больницу Бодрума. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму и сразу же провели трепанацию черепа, чтобы снизить давление.

Спустя день у Гордея начали отказывать почки. Для диализа его перевели в другую больницу. В настоящее время ребенок находится в глубокой коме. Медики сообщили семье, что мозг пациента начал умирать.

Для спасения ребенка его необходимо спецбортом срочно вывезти в Россию, где в московских клиниках есть необходимые медицинские аппараты, которые повысят шансы ребенка на выживание.

Несмотря на то, что отец мальчика приобрел медстраховку, страховая фирма не выполнила ни одного условия договора. По словам матери Гордея Александры, представители компании позднее связались с семьей и сообщили, что транспортировка предварительно назначена на 22 июля.

Как сообщает телеканал «360», семья ждет помощи от МИД РФ, без разрешения которого МЧС не сможет помочь ребенку с транспортировкой.