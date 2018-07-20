«Зашли за линию абсурда»: МИД РФ назвал «псевдосенсацией» статью Guardian о Бутиной

Москва, 20 июля. В МИД РФ назвали «псевдосенсацией» публикацию в британской газете The Guardian о возможной встрече задержанной в США Марии Бутиной с Сергеем Кисляком, который в тот момент занимал пост посла России в Вашингтоне.

Накануне Guardian опубликовала статью под заголовком «Обвиняемая в шпионаже Мария Бутина встречалась с бывшим послом России в США».

В МИД России подчеркнули, что упреки в адрес задержанной в США Марии Бутиной из-за ее встречи с сотрудником посольства является намеренным искажение сути дипломатической работы.

«Британские СМИ сумели все же зайти за линию горизонта абсурда. Теперь российскому послу уже нельзя встречаться с российскими гражданами, находящимися за рубежом», — отметили в МИД РФ.

Напомним, 15 июля сотрудники ФБР задержали в США гражданку России Марию Бутину. Позднее Минюст США обвинил россиянку в шпионаже и сговоре «с целью работы агентом иностранного государства» без регистрации при правительстве. Бутиной грозит до пяти лет заключения.