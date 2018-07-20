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Челябинский космонавт рассказал, когда люди полетят на Луну
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    Челябинский космонавт рассказал, когда люди полетят на Луну

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    Челябинский космонавт рассказал, когда люди полетят на Луну

    Москва, 20 июля. Летчик-космонавт из Челябинска, Герой России Максим Сураев рассказал подробности из жизни на Международной космической станции (МКС).

    Сураев отметил, что те, кто живет на МКС, не едят из тюбиков, как многие считают. Члены МКС едят из консервных банок, сублимированные продукты, которые нужно разводить кипятком, и герметично упакованные продукты из магазина. Кроме того, как оказалось, стоимость доставки одного килограмма еды на МКС составляет 30 тысяч долларов, сообщает Ura.ru.

    Космонавт также высказал мнение о будущем космонавтики. Сураев полагает, что в ближайшее время люди вряд ли полетят на соседнюю планету — Марс, а путешествия на Луну станут возможными через 10-15 лет. Он подчеркнул, что первым, чтобы он сделал, прилетев на Луну, было бы селфи.  

    Автор: Дарья Смолина
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