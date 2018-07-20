Сирия: РФ и Франция доставят в Восточную Гуту гумпомощь

Москва, 20 июля. Россия и Франция в рамках совместного проекта доставят в ближайшие дни гуманитарную помощь жителям пригорода Дамаска Восточной Гуты, сообщается в совместном коммюнике.

«Франция и Россия в ближайшие дни осуществят в Сирии совместный гуманитарный проект для удовлетворения потребностей гражданского населения, которое до сих пор остро нуждается в помощи в Восточной Гуте (г.Дума)», — сообщается в коммюнике, которое было опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

Уточняется, что особое внимание будет уделено оказанию неотложной медпомощи в больницах, управляемых Сирийским арабским Красным Полумесяцем. В город Дума доставят медицинские изделия первой необходимости для 500 серьезно раненых человек, основных препаратов для лечения 15 тыс. легких травм.

Отмечается, что проект соответствует решению, принятому 24 мая президентами РФ и Франции.

Российская сторона доставит грузы в Сирию воздушным путем из Франции. На месте грузы будут сопровождаться в соответствии с правилами ООН, при поддержке РФ и в соответствии с международным гуманитарным правом.