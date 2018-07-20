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Правительство РФ продлило на 2019 год запрет на ввоз сельхозпродукции из ЕС и США
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    Правительство РФ продлило на 2019 год запрет на ввоз сельхозпродукции из ЕС и США

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    Правительство РФ продлило на 2019 год запрет на ввоз сельхозпродукции из ЕС и США

    Москва, 20 июля. Российское правительство продлило запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из стран Евросоюза, США и других стран, которые поддерживают санкции против России. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который продлевает на следующий год ответные меры на введенные рядом стран ограничения против России.

    Напомним, Европейский союз и ряд других стран, в том числе США и Канада, ввели антироссийские санкции в 2014 году из-за ситуации на Украине. В июне российский лидер подписал документ, который дает право кабмину по решению главы государства вводить ответные меры. Однако, отметим, эти меры не должны затрагивать жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России или других странах. Кроме того, глава государства может принять решение о контрсанкциях на основании предложений Совета безопасности страны.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в июле Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев.

    Автор: Дарья Смолина
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