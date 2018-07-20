«Долго же они пили»: соцсети высмеяли украинского эксперта, предложившего отрезать Крым от газа и света

Киев, 20 июля. Украинский военный эксперт Олег Жданов предложил устроить Крыму полную блокаду: лишить газа и света. Пользователи соцсетей восприняли такое заявление со смехом, обратив внимание эксперта на то, что полуостров уже давно ни в чем не зависит от Украины.

Жданов в эфире украинского телевидения возмутился тем, что Россия делает «в Азовском море все, что захочет, фактически им владея». При этом он предложил устроить полную блокаду полуострова Крым, выключив свет и газ.

«Если мы отрезаем Крым, то давайте отрезать полностью. Что ж мы в игры играемся?», — заявил он.

Отметим, что с планом «полной блокады» военный эксперт все же опоздал, поскольку газ и электричество Крым уже несколько лет получает с материковой России.

Издание «ПолитНавигатор» не исключает, что резкие предложения Жданова связаны с тем, что он оказался под впечатлением от развития на полуострове военной инфраструктуры, о чем сообщил в эфире.

Среди читателей слова эксперта вызвали ироничный смех. В комментариях многие напоминают Жданову, что Крым не зависит от Украины.

«Вообще-то поставки газа прерваны в мае 2014, — а электроэнергии — в ноябре 2015. Так-то несколько лет уже как ничего оттуда не поставляется. Долго же они пили», — пишет пользователь под ником Василь Палыч.

«Ну и ...[пьют] в Украине! Через 3 ГОДА … ОЧНУЛСЯ!», — вторит ему Alexander Markovichчас.

«Пока такие иксперды рулят на руине — Крыму и Донбассу бояться нечего. Зато остальной территории незалежной — ... [конец]»,- считает Елена Ивановна.

Крым вступил в состав России согласно референдуму, в котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Тем не менее Киев и ряд западных стран продолжают считать Крымский полуостров частью Украины. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».