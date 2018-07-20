Пострадавшего при отравлении в Эймсбери британца выписали из больницы

Лондон, 20 июля. Британский подданный Чарли Роули, пострадавший от воздействия нервно-паралитического вещества в Эймсбери, выписан из больницы. Об этом сообщает информационное агентство Press Association со ссылкой на директора по уходу за больными госпиталя городского округа Солсбери Лору Уилкинсон.

«Я рада подтвердить, что ранее сегодня Чарли Роули был выписан из больницы», — сказала она.

Уилкинсон также добавила, что Роули прошел процедуру обеззараживания, поэтому контакты с ним не представляют никакой опасности для окружающих.

Напомним, в конце июня в английском городе Эймсбери была обнаружена супружеская пара, пострадавшая от нервно-паралитического вещества. 8 июля стало известно, что пострадавшая в Эймсбери женщина скончалась в больнице. При этом в начале марта аналогичный инцидент произошел в городе Солсбери, расположенном в 10 километрах от Эймсбери. Тогда были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает издание «Дни.ру».

Позднее власти Великобритании заявили, что «ответственность за отравление Скрипалей, вероятнее всего, лежит на России». В свою очередь Москва опровергла обвинения Лондона, а также потребовала предоставить образцы вещества и другие материалы расследования, однако британские власти отказывают в доступе к ним.