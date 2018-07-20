«Если уж мусульмане просят»: Путин готов обсудить вопрос о продаже пива на стадионах

Москва, 20 июля. Президент России Владимир Путин готов пересмотреть вопрос об ограничении продажи пива на футбольных стадионах. Об этом он заявил после того, как глава Татарстана Рустам Минниханов пожаловался, что традиционный футбольный напиток, который любят все мужчины, не продается во время матчей.

По словам Минниханова, ему, как мусульманину, стыдно признаваться в том, что пиво есть, однако оно не продается из-за заботы о здоровье православных братьев.

«Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим», — ответил ему Путин.

Примечательно, что глава Татарстана стал не первым, кто попросил разрешить продажу пива на стадионах. Ранее с аналогичной просьбой обратился глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин. Он подчеркнул, что пиво — настоящий атрибут любого футбольного болельщика.

Отметим, что Путин также обсудил со специалистами вопрос «наследия» чемпионата мира по футболу. Речь идет о стадионах и другой спортивной инфраструктуре, которая была построена в России специально к проведению мирового турнира, сообщает «ФедералПресс».