Британка требует разрешения выпить жидкость из найденного в Египте таинственного черного саркофага

Москва, 20 июля. Британка Иннес МакКендрик — программист, участвовавшая в разработке игры No Man’s Sky — создала петицию с предложением разрешить желающим выпить красноватую жидкость из найденного в египетской Александрии саркофага. Об этом сообщает Metro.

Британка в своей петиции предложила сделать газированный энергетический напиток из красноватой жидкости, чтобы люди могли впитать ее силу.

«Перед людьми открылась возможность, которой они в последнее время так часто были лишены, — представить более светлое и оптимистичное будущее, в котором погубленную землю рвут на части и пожирают разъяренные египетские боги», — заявила она.

За 12 часов более 250 человек поддержали идею британки. По ее словам, она была очень рада, что нашлись те, кому это предложение близко.

Напомним, огромный черный саркофаг нашли египетские исследователи в Александрии в июле. Ученых удивил огромный саркофаг из черного гранита. После вскрытия там были найдены три мумии, которые практически полностью разложились. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, по словам главы управления по вопросам памятников древности Египта Мустафы аль-Вазири, захороненные люди, скорее всего, были военными.