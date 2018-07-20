Скончалась автор «неправильного» перевода книг про Гарри Поттера

Москва, 20 июля. Переводчица Мария Спивак, которая готовила русскую версию книг про Гарри Поттера для издательства «Азбука-Аттикус», скончалась в возрасте 55 лет. Об этом рассказала директор издательства Phantom Press и подруга Спивак — Алла Штейнман.

«Сегодня умерла Маша Спивак. Моя дорогая подруга, прости, что не уберегли тебя. Подробности про дату похорон будут позже», — пишет она в Facebook.

Спивак начала переводить книги про Гарри Поттера на общественных началах, просто выкладывая в Сеть переведенные фрагменты романа. Ее работу заметило издательство «Азбука-Аттикус», которое сразу же предложило Спивак заняться переводом официально.

Отметим, что не все фанаты творчества британской писательницы Джоан Роулинг оказались рады появлению нового перевода (до 2013 года книги о Гарри Поттере издавало издательство «Росмэн»). Они даже выпустили петицию, в которой требовали запретить выпуск новой книги «Гарри Поттер и проклятое дитя» в «неправильном» переводе Спивак.

Поводом для недовольства стали авторские вольности переводчицы, которая позволяла себе переиначивать имена и фамилии героев на русский язык. К примеру, Северус Снейп в версии «Азбуки-Аттикуса» был назван Злодеусом Злеем, хотя он оставался положительным персонажем, а Полумна Лавгуд стала Психуной.