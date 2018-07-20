«Давайте посмотрим на реакцию России»: в Киеве предложили хитрый план действий в Азовском море

Киев, 20 июля. Украина должна организовать в Азовском море «масштабные учения», в которых будут задействованы все имеющиеся 16 катеров, что позволит дать достойный ответ на действия России. Об этом заявил глава украинской общественной организации «Правое дело» Дмитрий Снигирев.

По его словам, Россия на два дня закрывала акваторию Азовского моря в конце мая, чтобы провести учения по противодействию террористической угрозе и пиратству, передает «ПолитНавигатор». В ответ на законные действия российских пограничников Снигирев предложил «хитрый план действий в Азовском море».

«Давайте и мы закроем акваторию и проведем аналогичные учения. Выведем те 16 катеров, хотя бы покажем их наличие и посмотрим на реакцию России», – сказал Снегирев.

Он также добавил, что украинские учения должны продолжаться три месяца, отметив, что действия украинских военных должны помешать российским пограничникам осуществлять проверку иностранных и украинских судов в Керченском проливе.

Напомним, с начала мая крымское погрануправление ФСБ осуществляет проверку иностранных судов, следующих через Керченский пролив. В ведомстве подчеркнули, что действия пограничников проводятся в соответствии с международным морским правом. В ФСБ заверили, что моряки с пониманием относятся к действиям пограничников. При этом к настоящему моменту претензий со стороны судовладельцев не поступало.