Итоги недели: что случилось в мире за семь дней

Переговоры Путина и Трампа на уходящей неделе приковали к себе множество взглядов. Их встреча вышла на первый план новостной повестки. Помимо этого в Британии получает развитие секс-скандал во власти, а в Сирии боевики покидают провинцию Даръа. О самых важных событиях в мире за неделю прямо сейчас в нашем итоговом дайджесте.

Министр по делам малого бизнеса и экс-глава штаба премьер-министра Британии Терезы Мэй Эндрю Гриффитс ушел в отставку, оказавшись в центре секс-скандала. По данным английских СМИ, Гриффитс обменивался смс-сообщениями сексуального характера с двумя женщинами. Таблоид опубликовал и заявление самого политика, в котором он попросил прощения у своей семьи за причиненные страдания, принес извинения перед Терезой Мэй и правительством, которых опозорил своими действиями. При этом он признался что ему «очень стыдно», и он не пытается себя оправдать, а также заверил, что будет «искать профессиональную помощь, чтобы это никогда не повторилось».

В Хельсинки прошли переговоры президентов России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Около двух часов национальные лидеры совещались за закрытыми дверями, а затем вышли к журналистам. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, ситуацию на Украине, в Сирии и на Корейском полуострове. Президент России рассказал, что встреча прошла в деловой и откровенной атмосфере.

«Считаю их весьма успешными и полезными», — отозвался о переговорах Владимир Путин.

Перед встречей двух лидеров в центре финской столицы одновременно прошли и митинг в поддержку визита американского президента Дональда Трампа, и акция протеста. Мероприятие под названием «Добро пожаловать, Трамп» было организовано крылом партии «Истинные финны» и прошло на площади Нарин-катори. Стоит отметить, что участники митингов надели футболки с аббревиатурами слогана президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой», а также с лозунгом «Сделаем Финляндию снова великой». Люди принесли с собой плакаты за и против главы Белого дома.

Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом заявил, что Россия и США находятся на правильном пути, с точки зрения урегулирования ситуации в Сирии и шире. Глава государства отметил, что с американским коллегой удалось договориться «по некоторым вопросам урегулирования в Сирии, в частности, в южной зоне деэскалации, в районе Голанских высот». Договоренности были достигнуты «с учетом интересов Израиля».

Одним из важных итогов встречи стало то, что Белый дом официально признал важность участия России в стабилизации обстановки в мире, которой хочет достичь президент США Дональд Трамп. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Трамп хочет создать более мирный и стабильный мир, но мы не сможем это сделать, если не поладим с Россией в определенной мере», — заявила она.

Напомним, 16 июня лидеры России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — провели переговоры в Хельсинки. Эксперты назвали саммит «началом большого пути» по реализации договоренностей, которые сделают мир безопаснее.

В день встречи президентов России и США на территории Соединенных Штатов задержали россиянку Марию Бутину. Она подозревается в шпионаже в пользу России, об этом сообщило Министерство юстиции. Бутину заподозрили в «сговоре c целью работы агентом иностранного государства» без соответствующей регистрации при американском правительстве. Кроме того, россиянку обвинили в попытках «развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику». Никаких фактов, подтверждающих данное обвинение, сторона США пока не предоставила, однако по местным законам девушке грозит до 5 лет тюрьмы.

Сотни боевиков, которые не согласны с процессом примирения, покинули провинцию Даръа по договоренности с Сирийской арабской армией. С таким заявлением выступил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков. Отметим, только за последние две недели в Даръа боевики сдали 26 танков и сотни единиц стрелкового оружия. Тем временем, военные российского Центра провели гуманитарную акцию в населенном пункте Сальхиях, в ходе которой раздали почти три тонны продовольственных пакетов.

В СМИ появилась информация, что сотрудники правоохранительных органов Британии идентифицировали лиц, отравивших в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По данным иностранных журналистов, в заговор якобы «с целью убийства» Скрипалей были вовлечены несколько россиян. На данный момент следователи считают, что они установили подозреваемых посредством камер видеонаблюдения. Полученные изображения были сверены с лицами прибывших в это время в Британию людей. В Москве на данные заявления отреагировали скептически. Член Совета Федерации России Франц Клинцевич назвал происходящее клоунадой и добавил, что «не имея никаких фактов и доказательств, британские власти так и будут раскручивать эту истерию, чтобы все время держать свой народ, так сказать, в тонусе».