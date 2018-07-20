Москалькова призвала ООН и Совет Европы побудить власти США освободить арестованную Бутину

Москва, 20 июля. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала представителей ООН, Совета Европы и международных организаций побудить американские власти освободить россиянку Марию Бутину, которая арестована в США по подозрению в якобы шпионаже. Об этом говорится в опубликованном заявлении омбудсмена на официальном сайте.

«Призываю… побудить власти США освободить Марию Бутину», — говорится в сообщении.

Кроме того, Москалькова призвала представителей ООН, Совета Европы, международных организаций и омбудсменов высказать свою позицию о недопустимости уголовного преследования американскими властями людей за их намерения вести общественную деятельность, которая не несет угрозу обществу. Российский омбудсмен заявила, что преследование Бутиной является прямым и очевидным нарушением прав на свободу мнения и его выражения, а также на справедливое судебное разбирательство.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Москалькова намерена обратиться в министерство юстиции США с просьбой освободить арестованную Бутину.

Напомним, Бутину обвиняют в якобы шпионаже. Она была арестована в США, и ей может грозить до 15 лет тюрьмы. Все обвинения россиянка отвергает.