США передумали обвинять Россию в крушении MH17 после встречи Путина и Трампа

Москва, 20 июля. Посольство США в Москве удалило со своего сайта заявление, в котором оно обвиняло Россию в крушении самолета Boeing-777 (рейс MH17).

Как сообщает американское издание The Foreign Policy, США передумали обвинять РФ после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки.

При этом Госдепартамент вообще не стал публиковать обвинения, хотя прежде делал это каждый год в день крушения авиалайнера. В распоряжении The Foreign Policy оказался неопубликованный текст заявления Госдепа. В нем внешнеполитическое ведомство призывало Россию «признать вину» и включиться в расследование.

По информации портала Infox.ru, вопрос о расследовании крушения MH17 во время открытой встречи Путина и Трампа не поднимался, а о чем говорили президенты за закрытыми дверями — никто не знает.

Американские сенаторы даже предлагали вызвать на допрос переводчика, который сопровождал Трампа, чтобы тот нарушил запрет и разгласил парламенту государственную тайну. С подобной инициативой выступила сенатор Джин Шахин из штата Нью-Гемпшир, отмечает издание «Дни.ру».