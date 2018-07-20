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США передумали обвинять Россию в крушении MH17 после встречи Путина и Трампа
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    США передумали обвинять Россию в крушении MH17 после встречи Путина и Трампа

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    США передумали обвинять Россию в крушении MH17 после встречи Путина и Трампа

    Москва, 20 июля. Посольство США в Москве удалило со своего сайта заявление, в котором оно обвиняло Россию в крушении самолета Boeing-777 (рейс MH17).

    Как сообщает американское издание The Foreign Policy, США передумали обвинять РФ после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Хельсинки.                

    При этом Госдепартамент вообще не стал публиковать обвинения, хотя прежде делал это каждый год в день крушения авиалайнера. В распоряжении The Foreign Policy оказался неопубликованный текст заявления Госдепа. В нем внешнеполитическое ведомство призывало Россию «признать вину» и включиться в расследование.

    По информации портала Infox.ru, вопрос о расследовании крушения MH17 во время открытой встречи Путина и Трампа не поднимался, а о чем говорили президенты за закрытыми дверями — никто не знает.

    Американские сенаторы даже предлагали вызвать на допрос переводчика, который сопровождал Трампа, чтобы тот нарушил запрет и разгласил парламенту государственную тайну. С подобной инициативой выступила сенатор Джин Шахин из штата Нью-Гемпшир, отмечает издание «Дни.ру».

    Автор: Антон Соколов
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