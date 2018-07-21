События недели: дайджест главных новостей России

Эта неделя для Россиян выдалась по-настоящему исторической. Чего стоят один только финал ЧМ и передача эстафеты проведения следующего мундиаля. Кроме этого, на слуху была траурная дата — столетие со дня убийства семьи Романовых, а также ряд законодательных инициатив. Впрочем, обо всем по порядку расскажем в итоговом дайджесте.

В Кремле состоялась церемония передачи Катару полномочий по проведению чемпионата мира по футболу. В церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Глава российского государства передал красно-белый мяч с символикой чемпионата мира 2018 года эмиру Катара, где мировое футбольное первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Церемония состоялась в Гербовом зале Кремля.

Россия пережила еще одну скорбную дату в своей истории: ровно сто лет назад, в ночь с 17-го на 18-е июля, была расстреляна царская семья. Патриарх Кирилл посетил Храм на Крови в Екатеринбурге, который был построен на месте расстрела, и совершил там молитву. Примечательно, что дело об убийстве семьи Романовых расследуется до сих пор. Накануне Следственный комитет России опубликовал сообщение о том, что серия комплексных комиссионных молекулярно-генетических экспертиз подтвердила принадлежность обнаруженных под Екатеринбургом останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения. Однако ряд историков не согласен с выводами, сделанными Следкомом.

Госдума России приняла законопроект об улучшении судебной системы и стандартизации процессуального законодательства. Такая инициатива была внесена на рассмотрение Владимиром Путиным в конце марта 2018 года. Отмечается, что законопроект направлен на модернизацию судебной системы, в частности, на обеспечение доступа граждан России и организаций к правосудию, а также на объективность при вынесении вердиктов. Также предусматривается непременная аудиозапись заседаний по гражданским и уголовным искам в судах первой и апелляционной инстанций.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на встрече с Владимиром Путиным заявила о потенциале для дальнейшего снижения ставки по ипотеке. На сегодняшний день она составляет 9,56%. При этом Набиуллина отметила, что сейчас 44% россиян берут кредиты в банках именно на ипотеку, а раньше брали в основном на потребление. Напомним, 1 марта президент в послании Федеральному собранию потребовал дальнейшего снижения средней ставки по ипотеке до 7-8%. Путин отметил, что возможности для этого дает низкая инфляция.

В России уже прошли 12 испытаний гиперзвуковых ракет «Кинжал» на истребителях МиГ-31. В итоге — гиперзвуковая ракета «Кинжал» способна поражать цели на дистанции в три раза дальше, чем ее прототип. «Кинжал» является адаптацией ракеты комплекса «Искандер» под авиационный носитель. Но дальность поражения целей у нее в три раза больше, чем у сухопутной версии и составляет полторы тысячи километров.

Министерство обороны России впервые обнародовало видеозаписи с кадрами испытаний новейших систем вооружения, в том числе – гиперзвуковой ракеты «Авангард». Видео начинается с установки ракеты на стартовой площадке, далее кадры показывают ее пуск из шахты. Анимация представляет отделение боевого блока «Авангарда» от ракеты-носителя и активное его маневрирование при приближении к цели. Отметим, мощное оружие, которое российские военные разработали первыми в мире, способно преодолевать расстояния неограниченной дальности, перехватить их невозможно. Кроме того, Минобороны страны продемонстрировало кадры испытаний другого новейшего оружия. О нем Владимир Путин впервые рассказал в обращении к Федеральному собранию в этом году: боевой лазерный комплекс «Пересвет», океаническая многоцелевая система «Посейдон», авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и другие.

К 2024 году пенсия в России достигнет двух прожиточных минимумов. Такое заявление сделал министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время выступления на заседании профильного Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, где рассматривается предложенный правительством РФ законопроект о повышении пенсионного возраста в стране. Политики уверены, что благодаря реформе, в будущем пенсия будет составлять не менее 40% от заработка.

В четверг Госдума РФ согласовала предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. В заседании участвовали 430 депутатов: «за» проголосовали 327 парламентариев, «против» — 102. В первом чтении проект уточняет базисные нормы. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что теперь будут обсуждаться поправки к законопроекту, на эти цели будет выделен не один месяц, как это бывает обычно, а более двух. Содержательную часть законопроекта будут рассматривать во втором чтении. Оно пройдет уже в рамках осенней сессии. Напомним, ранее профильный Комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.