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Путин и Трамп на встрече в Хельсинки обсудили проблему сирийских беженцев — Помпео
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    Путин и Трамп на встрече в Хельсинки обсудили проблему сирийских беженцев — Помпео

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    Путин и Трамп на встрече в Хельсинки обсудили проблему сирийских беженцев — Помпео

    Нью-Йорк, 20 июля. Президент России Владимир Путин обсудил с главой Белого дома Дональдом Трампом урегулирование проблемы сирийских беженцев. Об этом сообщил глава госдепартамента США Майкл Помпео по итогам закрытой встречи с представителями Совета Безопасности ООН.

    По его словам, на саммите в Хельсинки президенты России и США обсудили путин урегулирования проблемы сирийских беженцев. Путин и Трамп договорились о создании условий, которые позволят мирным жителям Сирии вернуться в свои дома.

    «Между президентом Трампом и президентом Путиным состоялась дискуссия по Сирии, о том, как сделать так, чтобы беженцы могли вернуться в свои дома. Это то, над чем мы все сейчас работаем», — сказал Помпео.

    Напомним, 16 июля в столице Финляндии прошла полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. В первой части встречи президенты провели беседу тет-а-тет, после чего переговоры продолжилась в расширенном составе. По итогам встречи лидеры России и США заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

    Автор: Артем Никулин
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