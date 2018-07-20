Белый дом озвучил свою позицию по референдуму в Донбассе

Вашингтон, 20 июля. Белый дом не планирует поддерживать проведение референдума на востоке Украины. Об этом сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис.

Маркис отметил, что минские соглашения являются процессом для разрешения конфликта на востоке Украины и не предусматривают возможность проведения референдума.

«Более того, организация так называемого референдума не неконтролируемой властями части Украины не будет легитимна», — подчеркнул он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, присутствовавших на совещании президента России Владимира Путина с послами и постоянными представителями РФ, сообщило, что глава РФ на саммите в Хельсинки якобы предложил американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум, на котором жители ДНР и ЛНР высказались бы о статусе республик.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Киев не обсуждал вопрос проведения референдума по Донбассу и не собирается этого делать в ближайшем будущем. Такое заявление сделал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

Напомним, в 2014 году ДНР и ЛНР заявили о своей независимости после госпереворота на Украине. Киев начал против республик Донбасса вести военную кампанию. Вопрос урегулирования ситуации на востоке Украины обсуждался контактной группой в Минске, в результате было принято три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации конфликта. Однако после их принятия перестрелки между сторонами конфликта продолжаются. По последней информации, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.