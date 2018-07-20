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«Гречку я ем, а не слушаю»: Лоза отреагировал на слова Земфиры о современных певицах
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    «Гречку я ем, а не слушаю»: Лоза отреагировал на слова Земфиры о современных певицах

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    «Гречку я ем, а не слушаю»: Лоза отреагировал на слова Земфиры о современных певицах

    Москва, 20 июля. Известный российский музыкант Юрий Лоза признался, что никогда не слышал песен Гречки и Монеточки. Так он прокомментировал скандал с певицей Земфирой, которая раскритиковала обеих своих коллег за неумение петь.

    «Гречку я ем, а не слушаю. Я, собственно, представить не могу, как можно сидеть и слушать Гречку», — заявил артист, выступая в эфире радио «Говорит Москва».

    Что же касается Монеточки, то Лоза, исходя из сценического имени певицы, предположил, что она исполняет блатные песни.

    Как сообщает Infox.ru, Земфира ранее раскритиковала творчество Гречки и Монеточки. У первой звезда русского рока отметила ужасный голос и внешность, а также невразумительные тексты. Содержание песен Монеточки Земфире понравилось гораздо больше, но голос девушки певица назвала «омерзительным».

    Отметим, что пост Земфиры вызвал бурное обсуждение в соцсетях и шквал негодования среди фанатов молодых исполнительниц. Тем не менее, она отказалась извиняться за свои слова, поскольку всего лишь сказала, что думала.

    Автор: Антон Соколов
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