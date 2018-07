У Запада по спине бегут мурашки: Россия показала миру шесть новых боевых ракет 

Федеральное агентство новостей предлагает вашему вниманию перевод статьи Уилла Стюарта «Putin issues chilling warning to West as Russia unveils SIX new missiles» («По спине бегут мурашки»: Россия показала миру шесть новых боевых ракет»), опубликованной на сайте Express.com.

Владимир Путин снова послал Западу предупреждение, от которого по спине бегут мурашки. На этот раз Москва представила всему миру доказательства своей растущей боевой мощи.

На этой неделе президент России Владимир Путин встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки, а вскоре после этого Минобороны РФ опубликовало видеоролики, демонстрирующие «шесть лучших» новейших систем вооружения России. Их разработка является частью обширной программы модернизации арсенала ВС РФ.

В одном из видеороликов был продемонстрирован тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Новейшая МБР способна достичь любой точки на планете Земля. Опубликованные кадры показывают, как яркая клетчатая ракета покидает свою пусковую шахту.

Эта сверхтяжелая термоядерная межконтинентальная баллистическая ракета, работающая на жидком топливе, станет основной тяжелой МБР страны, придя на замену Р-36М (SS-18 Satan по классификации НАТО). Данное гиперзвуковое оружие способно поражать свои цели через Северный и Южный полюсы. В мае 2018 года Путин сказал, что «Сармат» примут на вооружение ВС России в 2020 году. По его словам, эта и другие ракетные системы, продемонстрированные министерством обороны России, «значительно укрепят стратегические ядерные силы России в обозримом будущем».

«Универсальная боевая платформа ракеты позволяет разместить на ней все типы боевых блоков, в том числе и перспективные», — сказал командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

Ракета сможет поднимать либо до десяти тяжелых или до 16 легких боеголовок, либо целые комбинации боеголовок для подавления вражеских систем ПРО.

На другом видео показан авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Эта гиперзвуковая ракета способна достигать скорости в 10 Махов, ее испытания на данный момент проводятся на юге России. Ракета запускается со сверхзвукового высотного истребителя МиГ-31 и может нести как ядерный, так и неядерный боезаряд. «Кинжал» имеет радиус действия 3000 километров. За время испытаний этого ракетного комплекса было проведено около пятисот учебных миссий.

Другой российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» сейчас находится на ранней стадии испытаний. На данный момент пусковые шахты адаптируют для его использования. В видео показан момент погрузки баллистической ракеты в пусковую шахту.

По некоторым сообщениям, ракета способна выдерживать высокие температуры вблизи своей потенциальной мишени.

Другая видеозапись демонстрирует крылатую ракету «Буревестник», которая, по словам разработчика Сергея Перцева, имеет «неограниченный радиус действия и неограниченные возможности маневрирования».

Еще одно видео показывает новейшую океанскую многоцелевую систему «Посейдон». Основная задача «Посейдона» — наносить непредвиденные удары по вражеским прибрежным объектам.

Сообщается, что он имеет особую боеголовку, которая не только наносит огромный материальный ущерб, но и сильно загрязняет район поражения, что мешает в дальнейшем проводить военные операции или ремонтировать объекты инфраструктуры.

На кадрах размыт гребной винт, но все равно можно увидеть, как он вращается во время испытания.

«Уникальные характеристики системы «Посейдон» помогут ВМФ России успешно сражаться с авианосцами и ударными группами потенциального противника в любой обстановке и уничтожать объекты береговой инфраструктуры», — сказал бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Игорь Катасонов.

Министерство обороны РФ также опубликовало видео, демонстрирующее боевой лазерный комплекс «Пересвет», о котором в марте рассказывал Путин.

На кадрах видно боевой лазер, по своему виду напоминающий огромную пушку.

Канал Russia Today сообщил: «Назначение этого комплекса по-прежнему остается секретом».

«Пересвет» может оказаться системой для «ослепления» оптического электронного оборудования транспортных средств противника при помощи лазерного луча. Несколько прототипов таких систем были разработаны еще в Советском Союзе.

Еще в 90-х годах Россия практически была банкротом после распада СССР, а ее военная промышленность не была способна конкурировать с американской.

Опубликованные видеоролики доказывают, что сегодня это уже не так.