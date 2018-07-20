Меню
Происшествия
Появилось видео схода с рельсов цистерн с мазутом в Ярославле
Политика
«Русал» сделал США предложения по снятию санкций
Следующая новость
Загрузка...

    Появилось видео схода с рельсов цистерн с мазутом в Ярославле

    252

    Появилось видео схода с рельсов цистерн с мазутом в Ярославле

    Ярославль, 20 июля. Пять цистерн с мазутом сошли с рельсов на станции Полянка в Ярославле. Авария произошла на стрелочном переводе в районе железнодорожной станции Полянка.

    Как видно на кадрах, в результате сход пяти цистерн с мазутом, четыре из них опрокинулись. После опрокидывания цистерн одна из них начала протекать, в результате чего нефтепродукты оказались на земле.

     

    По предварительным данным, из цистерны может вытечь порядка 30 тонн мазута. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники МЧС. Угроза пожара ликвидирована.

     

    Автор: Артем Никулин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.