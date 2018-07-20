Появилось видео схода с рельсов цистерн с мазутом в Ярославле

Ярославль, 20 июля. Пять цистерн с мазутом сошли с рельсов на станции Полянка в Ярославле. Авария произошла на стрелочном переводе в районе железнодорожной станции Полянка.

Как видно на кадрах, в результате сход пяти цистерн с мазутом, четыре из них опрокинулись. После опрокидывания цистерн одна из них начала протекать, в результате чего нефтепродукты оказались на земле.

По предварительным данным, из цистерны может вытечь порядка 30 тонн мазута. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники МЧС. Угроза пожара ликвидирована.