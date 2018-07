Элиту США довели до крайности успехи Трампа и невозможность помешать ему — СМИ

Федеральное агентство новостей предлагает перевод статьи «Patrick Buchanan: Trump Stands His Ground on Putin» («Патрик Бьюкенен: Трамп уверенно стоит на своем при Путине»), опубликованной на портале CNSNews.com.

«Государственная измена, взяточничество или другие тяжкие преступления и проступки». Согласно Конституции, за эти нарушения президенты могут быть подвергнуты импичменту. И если послушать нашу элиту, то Дональд Трамп виновен во всех из них.

Отказ Трампа оспорить заявление Владимира Путина в Хельсинки о том, что ГРУ не взламывали кампанию Хиллари Клинтон, был назван бывшим директором ЦРУ госизменой, отказом выполнять свой долг по защите Соединенных Штатов.

Журналисты и бывшие высокопоставленные чиновники правительства США назвали взлом Национального комитета Демократической партии «актом войны», сопоставимым с Перл-Харбором.

Некоторые предположили, что Путин шантажирует Трампа или платит ему.

Конгрессмен Стив Коэн и вовсе воскликнул: «Где наши военные люди? Главнокомандующий в руках врага!» По-видимому, он считает, что нам нужен военный переворот, чтобы спасти нашу демократию.

Чем же объясняется эта истерия?

Наихудший сценарий — это если истеблишмент на самом деле верит в ерунду, которую он извергает. Но это маловероятно.

Если бы истеблишмент действительно во все это верил, то позволять им снова приблизиться к рычагам власти было бы неоправданным риском для всей страны.

Если следовать принципу бритвы Оккама, то реальное объяснение этого поведения является крайне простым: элиту Америки довели до крайности успехи Трампа и собственная неспособность помешать ему.

Трамп снижает объем вмешательства государства в экономику, урезает налоги, назначает рекордное количество федеральных судей, перестраивает Верховный суд и использует пошлины для сокращения торгового дефицита, а свой высокий пост — для того, чтобы отчитать союзников-тунеядцев.

Но хуже всего то, что Трамп явно намерен выполнить свое предвыборное обещание улучшить отношения с Россией и поладить с Владимиром Путиным.

«Только через наши трупы!» — кричит ему вашингтонская элита.

Отсюда и все ярлыки, навешиваемые на Трампа: лжец, диктатор, авторитарный, пудель Путина, фашист, демагог, предатель, нацист.

В четверг Трамп дал понять, что прекрасно знает, в чем дело, и буквально бросил им вызов: «Фейковые СМИ очень сильно хотят увидеть серьезную конфронтацию с Россией, даже такую конфронтацию, которая может привести к войне. Они так безрассудно усугубляют ситуацию, их просто трясет от мысли, что у меня, вероятно, будут хорошие отношения с Путиным».

В точку. Трамп говорит: я собираюсь предотвратить новую холодную войну, прежде чем она перерастет в горячую войну, которую едва удалось избежать девяти президентам США.

А потом Белый дом намекнул, что Путин может приехать на ужин этой осенью.

Трамп приближается к решающей битве своего президентства: перестройке внешней политики США с тем, чтобы избежать столкновений и конфликтов с Россией, и отказу от обязательств времен холодной войны, которые больше не составляют основу наших национальных интересов.

Тем не менее, если он попытается выполнить обещанное — выйти из Сирии, вывести войска из Германии, пересмотреть обязательство НАТО, по которому США могут оказаться втянуты в войну из-за страны вроде Черногории, о которой большинство американцев никогда не слышали, — это будет началом самой жестокой битвы его президентства.

Истерия после саммита в Хельсинки — это только начало.

Поддерживая Брексит, дискредитируя ЕС, объявляя НАТО устаревшей, покидая Сирию, налаживая отношения с Путиным, Трамп делает весь внешнеполитический истеблишмент бесполезным и ненужным, а именно этого элита боится больше всего.

Ибо если войны нет сейчас, нет в планах и нет в мыслях — то что же делать партии войны?