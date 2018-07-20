Сирия, 20 июля. 13 террористов ИГ1 были задержаны в результате спецоперации ВС Ирака в провинции Киркук. Курды заявляют о том, что захватили семь деревень в провинции Хасака. В Алеппо были созданы центры для размещения беженцев из Аль-Фуа и Кефрайи, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подготовили центры для временного пребывания жителей Аль-Фуа и Кефрайи на юге Алеппо; взяли под контроль поселения Насирия и Двейя на западе Даръа.

«Исламское государство»1: понесло потери в результате спецоперации ВС Ирака в провинции Киркук.

«Тахрир Аш-Шам»: отбила нападение группы террористов ИГ в западной части Алеппо.

Курды: заявляют о захвате населенного пункта Рауда на востоке провинции Дейр-эз-Зор; утверждают, что заняли деревни Хамилит, Баб Аль-Хейр, Абуд Аль-Джадан, Хаббат Наззаль, Умм Габра, Омар Аль-Валид и Бир Аль-Омран в Хасаке.

Провинция Алеппо

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что в провинции Алеппо были подготовлены несколько центров для временного размещения жителей, эвакуированных из населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрайя. Беженцы будут обеспечены всем необходимым. Напомним, по условиям договоренности, которой властям САР и боевикам вооруженной оппозиции удалось достичь при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон, Идлиб покинули порядка семи тысяч гражданских лиц. Часть сирийцев, находившихся в тяжелом состоянии, была вывезена на машинах скорой помощи, передает новостной портал Press TV.

Между тем на западе провинции произошла очередная вылазка членов подпольных групп «Исламского государства». Как передает Twitter-канал (Trffgg3), террористы предприняли попытку нападения на военный штаб террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1***, однако были замечены боевиками. В результате развернувшихся столкновений один из джихадистов ИГ был убит, другой попал в плен к «Тахрир Аш-Шам», остальные ИГИЛовцы бежали. В настоящее время «Ан-Нусра» преследует бежавших радикалов ИГ. О месте происшествия не сообщается.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдский военный источник в социальной сети Twitter (VivaRevolt) передает, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) приступили к зачистке территорий на востоке провинции от террористов «Исламского государства». По неподтвержденным данным, отрядам SDF удалось захватить населенный пункт Рауда. Напомним, многие военные эксперты уверены, что между курдами, выступающими при поддержке Соединенных Штатов, и боевиками террористической группировки действует тайное соглашение, в рамках которого курдские радикалы занимают территории провинции, не встречая сопротивления со стороны исламистов. Со своей стороны «демократические силы» гарантируют террористам высокопоставленные посты в рядах курдской группировки. Подтверждением этому служит отсутствие каких-либо сообщений о потерях со стороны ИГИЛ1, а также сведения об эвакуации американскими военными высокопоставленных лидеров ИГ.

Провинция Даръа

После того как части Сирийской арабской армии (САА) заняли населенные пункты Сувейса, Умм-Батна, Наб Ас-Сахр, Мурабат, Расм Аль-Хавалид, Мутайха и Мумтина в районе Голанских высот, под контроль правительственных подразделений также перешли поселения Насирия и Двейя, расположенные севернее города Нава у границы с провинцией Эль-Кунейтра. Об этом сообщает Twitter-канал (watanisy). Боевики, базирующиеся на данных территориях, передали свои позиции Сирийской арабской армии (САА) по условиям мирного соглашения, заключенного при посредничестве представителей российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Хасака

Как и на востоке Дейр-эз-Зора, в провинции Хасака курдские вооруженные формирования также продолжают стремительно продвигаться. Согласно данным Twitter-канала (VivaRevolt), «Демократические силы Сирии» (SDF) «отбили» у боевиков «Исламского государства» деревни Хамилит, Баб Аль-Хейр, Абуд Аль-Джадан, Хаббат Наззаль, Умм Габра, Омар Аль-Валид и Бир Аль-Омран. При этом никакой информации о потерях со стороны джихадистов в живой силе или военной технике не поступало, что вновь свидетельствует об отсутствии ожесточенных боев в данном районе.

Ирак

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что правительственные подразделения продолжили проводить обыски в провинции Киркук с целью ликвидации всех подпольно действующих террористов «Исламского государства». В ходе спецоперации, проведенной после получения разведданных, были арестованы 13 джихадистов террористической группировки. Предполагается, что задержание боевиков значительно ослабит подпольные группы ИГ, действующие на территории Киркука. Напомним, накануне в административном центре региона и близлежащих населенных пунктах произошло несколько взрывов, в результате которых погиб один из гражданских лиц, порядка 30 были ранены. Это говорит о том, что подпольная деятельность радикалов ИГ все еще угрожает безопасности мирного населения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)