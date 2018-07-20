Меню
Общество
Вышел трейлер хоррор-сериала по книге автора «Игры престолов»
Политика
«Русал» сделал США предложения по снятию санкций
Следующая новость
Загрузка...

    Вышел трейлер хоррор-сериала по книге автора «Игры престолов»

    738

    Вышел трейлер хоррор-сериала по книге автора «Игры престолов»

    Вашингтон, 20 июля. Американский телеканал Syfy показал на фестивале комиксов ComicCon в Сан-Диего трейлер хоррор-сериала «Летящие сквозь ночь», основанный на одноименном рассказе Джорджа Мартина – автора «Игры престолов».

    История разворачивается вокруг группы исследователей, которая отправляется на поиски загадочного существа на далекую планету, но встречает ряд опасностей на своем пути.

    В трейлере показано, как команда покидает умирающую Землю на летающем корабле и отправляется в неизведанные уголки космоса. После смерти нескольких человек команда понимает, что с кораблем что-то неладное, и он не может вернуться обратно.

    В сериале снимаются Гретхен Мол, Миранда Рэйсон, Энгус Сэмпсон, Джоди Смит и другие.  Премьера сериала запланирована на 2018 год.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.