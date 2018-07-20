Вышел трейлер хоррор-сериала по книге автора «Игры престолов»

Вашингтон, 20 июля. Американский телеканал Syfy показал на фестивале комиксов ComicCon в Сан-Диего трейлер хоррор-сериала «Летящие сквозь ночь», основанный на одноименном рассказе Джорджа Мартина – автора «Игры престолов».

История разворачивается вокруг группы исследователей, которая отправляется на поиски загадочного существа на далекую планету, но встречает ряд опасностей на своем пути.

В трейлере показано, как команда покидает умирающую Землю на летающем корабле и отправляется в неизведанные уголки космоса. После смерти нескольких человек команда понимает, что с кораблем что-то неладное, и он не может вернуться обратно.

В сериале снимаются Гретхен Мол, Миранда Рэйсон, Энгус Сэмпсон, Джоди Смит и другие. Премьера сериала запланирована на 2018 год.