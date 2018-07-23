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Сирия: бригады медиков прибыли на помощь эвакуированным жителям Идлиба — видео ФАН
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    Сирия: бригады медиков прибыли на помощь эвакуированным жителям Идлиба — видео ФАН

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    Сирия: бригады медиков прибыли на помощь эвакуированным жителям Идлиба — видео ФАН

    Дамаск, 23 июля. Десятки карет скорой помощи прибыли в коридор Аль-Ис для транспортировки жителей городов Кефрайя и Аль-Фуа (провинция Идлиб), передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

    В нашем распоряжении оказалось видео, на кадры которого попали машины скорой помощи, принадлежащие благотворительной организации Сирийский Красный полумесяц. Бригады врачей прибыли к подножию холма Аль-Ис.

    Ожидается, что все пострадавшие будут доставлены в университетскую больницу провинции Алеппо для срочного лечения.

    Напомним, что накануне в провинцию Идлиб, оккупированную незаконными вооруженными формированиями, прибыла колонна, состоящая из более 100 автобусов. Все они должны были эвакуировать мирное население Кефрайи и Аль-Фуа, проживающее в регионе.

    Соответствующее решение было принято по результатам переговоров сирийских властей с главарями незаконных вооруженных формирований. Отметим, что принятое соглашение на руку официальному Дамаску, поскольку оно лишает джихадистов инструмента шантажа.

    Все автобусы, прибывшие в Аль-Фуа и Кефрайю, были тщательно осмотрены группировкой «Тахрир аш-Шам».

    Отметим, что центральные районы провинции Идлиб постоянно подвергаются обстрелам со стороны незаконных вооруженных формирований. На сегодняшний день на северо-западной части Сирии почти полностью разрушена инфраструктура и социальные объекты.

    Пока мирные жители оставались в осаде в Идлибе, сирийское правительство присылало им гуманитарную помощь по воздуху. Чаще всего людям доставляли продукты, воду, медикаменты, личные вещи, письма родных и близких.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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