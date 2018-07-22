Сирия: медики ООН помогают жителям Хасаки

Дамаск, 22 июля. Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения продолжает поддерживать проекты по здравоохранению, осуществляемые благотворительными организациями в провинции Хасака. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской республике.

В городе работают мобильные и интегрированные медицинские бригады, которые помогают всем жителям провинции. Кроме ежедневных медицинских осмотров проводятся лабораторные анализы, рентгенограммы. Специалисты оказывают срочную психологическую помощь и продвигают кампании в поддержку здорового образа жизни.

Всего в фонде работают 20 комплексных бригад, восемь из которых в данный момент осуществляют свою деятельность в сельской местности. Еще двенадцать работают в центре провинции Хасака. Они предоставляют все необходимые услуги по уходу за здоровьем и оказанию первой помощи пострадавшим.

Напомним, что часть сирийской провинции Хасака находится под контролем так называемых «Демократических сил Сирии» (SDF) , в состав которых входят курдские отряды. Их поддерживает международная коалиция во главе с США. Тем не менее, административные центры провинции и стратегически важные объекты остаются под контролем сирийской правительственной армии.

Жители региона, находящегося под оккупацией курдов, жалуются на то, что те навязывают свой язык и культуру. Молодежь в принудительном порядке заставляют вступать в ряды «Демократических сил Сирии» и воевать на стороне курдов. В случае отказа молодых людей бросают в тюрьму и принуждают к обязательным физическим работам.

Беженцы, проживающие в лагерях курдов, жалуются на нехватку продовольствия и медицинской помощи. Многие люди хотят вернуться в дома, освобожденные от террористов, но не могут этого сделать.

Жители провинции Хасака неоднократно выходили на демонстрации, протестуя против курдского режима. Чаще всего такие митинги жестко подавлялись SDF.