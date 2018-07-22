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Сирия: САА обнаружила тайник с оружием боевиков в Хаме — видео ФАН
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    Сирия: САА обнаружила тайник с оружием боевиков в Хаме — видео ФАН

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    Сирия: САА обнаружила тайник с оружием боевиков в Хаме — видео ФАН

    Дамаск, 22 июля. Компетентные власти Сирии обнаружили оружие и боеприпасы, оставленные боевиками в южном пригороде провинции Хама, передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

    В ходе осмотра города Акраб, расположенного на южной окраине Хамы, сирийские военные нашли тайный туннель, оружие и различные боевые припасы, оставленные незаконными вооруженными террористическими группировками. Среди обнаруженного оружия были гранатометы американского производства, снайперские винтовки, минометы, пусковые установки ручного противотанкового гранатомета, рассказал полевой офицер в эксклюзивном интервью ФАН.

    В распоряжении нашего корреспондента оказалось видео с места обнаружения боеприпасов джихадистов:

    Ранее сообщалось, что компетентные власти Сирии нашли тайник с оружием террористов в 30 км от города Акраба. При содействии местных жителей бригады саперов нашли склад боеприпасов, спрятанный в сельскохозяйственных угодьях. В помещении было спрятано множество бомб израильского происхождения, пулеметов, минометов, а также коммуникативных устройств.

    Отметим, что Акраб и другие населенные пункты были возвращены под контроль сирийской правительственной армии после ухода боевиков, которые обитали в так называемом Растанском котле. В результате переговоров, проведенных сирийским правительством при содействии сотрудников Центра примирения вражеских сторон (ЦПВС), было достигнуто соглашение о выходе боевиков из региона. Пожелавшие остаться в Хаме джихадисты должны были урегулировать свой статус с официальным Дамаском, а также сдать все тяжелое и среднее оружие.

    В данный момент силы внутренней безопасности Сирии заняты обследованием города Акраб с целью ликвидации самодельных взрывных устройств и мин, оставленных террористами, покинувшими Хаму.

    Автор: Мохамад Жарбуа
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