Украинский грузовой самолет совершил вынужденную посадку на поле в Египте

Москва, 20 июля. Украинский грузовой самолет Ан-26 в пятницу совершил вынужденную посадку на сельскохозяйственном поле в Египте в 50 километрах от аэропорта города Эль-Аламейн, передает газета Al Ahram.

По информации издания, причиной инцидента стала техническая неисправность воздушного судна. Как уточнил министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри, находившиеся на борту шесть членов экипажа в результате произошедшего не пострадали.

По словам аль-Масри, в Эль-Аламейне украинский самолет должен был дозаправиться топливом, но долететь до города не смог. При этом, по данным ВС Египта, Ан-26 направлялся в Судан. В настоящее время на месте посадки самолета работает техническая бригада министерства гражданской авиации. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.