Новак назвал законопроект США о санкциях против «Северного потока – 2» абсурдным

Хабаровск, 20 июля. Глава Минэнерго РФ Александр Новак прокомментировал представленный в сенате США законопроект о санкциях в отношении инвесторов проекта «Северный поток – 2».

Министр назвал его «абсурдным и нелогичным». Как уточнил министр журналистам, законопроект нужно изучить с точки зрения юриспруденции. По его словам, документ «достаточно абсурдный» и странный, он нивелирует все рыночные правила.

Напомним, ранее сенатор США Джон Баррассо рассказал о законопроекте, который предполагает введение Вашингтоном санкций в отношении инвесторов проектов России по экспорту энергоносителей, в том числе речь идет о газопроводе «Северный поток – 2».

Ранее издание «Дни.ру» писало, ввод в эксплуатацию газопровода станет ударом для Украины.