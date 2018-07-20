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Новак назвал законопроект США о санкциях против «Северного потока – 2» абсурдным
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    Новак назвал законопроект США о санкциях против «Северного потока – 2» абсурдным

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    Новак назвал законопроект США о санкциях против «Северного потока – 2» абсурдным

    Хабаровск, 20 июля. Глава Минэнерго РФ Александр Новак прокомментировал представленный в сенате США законопроект о санкциях в отношении инвесторов проекта «Северный поток – 2».

    Министр назвал его «абсурдным и нелогичным». Как уточнил министр журналистам, законопроект нужно изучить с точки зрения юриспруденции. По его словам, документ «достаточно абсурдный» и странный, он нивелирует все рыночные правила.

    Напомним, ранее сенатор США Джон Баррассо рассказал о законопроекте, который предполагает введение Вашингтоном санкций в отношении инвесторов проектов России по экспорту энергоносителей, в том числе речь идет о газопроводе «Северный поток – 2».

    Ранее издание «Дни.ру» писало, ввод в эксплуатацию газопровода станет ударом для Украины. 

    Новак назвал законопроект США о санкциях против «Северного потока – 2» абсурдным

    Автор: Алия Садыкова
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