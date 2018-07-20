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Сотрудники ГИБДД проверили таксистов в Кузбассе
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    Сотрудники ГИБДД проверили таксистов в Кузбассе

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    Сотрудники ГИБДД проверили таксистов в Кузбассе

    Кемерово, 20 июля. Сотрудники ГИБДД Кемерово проверили рейд, в ходе которого проверили водителей такси на соблюдение правил дорожного движения и перевозки пассажиров. Об этом сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Кемерово.

    В ходе рейда к административной ответственности привлекли 20 нарушителей. В основном, нарушения связаны с отсутствием путевых листов, сведений о предрейсовом медосмотре и техническом осмотре транспортного средства. Шесть водителей находились за рулем автомобиля с техническими неисправностями, при которых эксплуатация транспорта запрещена. Также три водителя не прошли техосмотр.

    «В ходе проверки сотрудники ГИБДД выявили факт нарушения водителем такси правил перевозки детей-пассажиров. Это проявление большой безответственности как со стороны водителя, так и со стороны законного представителя ребенка», — рассказал заместитель начальника ОГИБДД города Сергей Белов.

    Нарушение правила перевозки несовершеннолетних влечет наложение штрафа в размере 3 тысяч рублей для водителя, 25 тысяч рублей – для должностных лиц и 100 тысяч рублей – для юридических лиц.

    Автор: Софья Куликова
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