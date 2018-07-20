Меню
Весь мир
Четверым подозреваемым в убийстве рэпера XXXTentacion предъявили обвинения
Общество
Схема движения транспорта изменится на Советском проспекте в Кемерово
Следующая новость
Загрузка...

    Четверым подозреваемым в убийстве рэпера XXXTentacion предъявили обвинения

    42

    Четверым подозреваемым в убийстве рэпера XXXTentacion предъявили обвинения
     

    Вашингтон, 20 июля. Четверым подозреваемым в убийстве рэпера XXXTentacion (настоящее имя Джасей Онфрой) предъявили обвинения по делу.

    Как уточняет Hollywood Reporter, обвинения были предъявлены Большим жюри штата Флорида. Кроме обвинения в убийстве 24-летнему Дедрику Ульямсу, 22-летнему Майклу Боутрайту, 20-летнему Трейвону Ньюсому и 22-летнему Роберту Аллену были предъявлены обвинения в вооруженном ограблении.

    Ранее телеканал 360 сообщал, что в настоящее время следствие предполагает, что между Боутрайтом и Ньюсом произошел конфликт, вылившийся в перестрелку, после чего Уильямс был арестован через два дня. Аллена и Ньюсома продолжают разыскивать.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.