Четверым подозреваемым в убийстве рэпера XXXTentacion предъявили обвинения





Вашингтон, 20 июля. Четверым подозреваемым в убийстве рэпера XXXTentacion (настоящее имя Джасей Онфрой) предъявили обвинения по делу.

Как уточняет Hollywood Reporter, обвинения были предъявлены Большим жюри штата Флорида. Кроме обвинения в убийстве 24-летнему Дедрику Ульямсу, 22-летнему Майклу Боутрайту, 20-летнему Трейвону Ньюсому и 22-летнему Роберту Аллену были предъявлены обвинения в вооруженном ограблении.

Ранее телеканал 360 сообщал, что в настоящее время следствие предполагает, что между Боутрайтом и Ньюсом произошел конфликт, вылившийся в перестрелку, после чего Уильямс был арестован через два дня. Аллена и Ньюсома продолжают разыскивать.