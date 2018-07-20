Пентагон направит военное оборудование в Сирию вместо Ирака

Москва, 20 июля. Пентагон принял решение направить военное оборудование, ранее предназначавшееся для Ирака, Сирии. Речь идет о технике для разминирования и бронетранспортерах.

Об этом говорится в письме к Конгрессу заместителя министра обороны США Патрика Шанахана от 22 июня. В нем утверждается, что военные силы Ирака больше не нуждаются в данном оборудовании, и оно будет направлено на склады в Сирию. При этом конкретных причин, по которым пентагон решил вывести оборудование из Ирака, Шанахан не приводит.

Перенаправляемые средства, как утверждают в США, могли поддерживать до 3500 военнослужащих. Иракским военным на поле они переданы не были. Где именно в Сирии будет использована техника, пока непонятно, передает Al-monitor. Однако, как напоминает издание, ранее все усилия возглавляемой США коалиции были сосредоточены на бывшей столице ИГ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) в Сирии Ракке. Американские чиновники утверждают, что сейчас в городе остаются невзорвавшиеся мины и самодельные взрывные устройства.

По мнению экспертов, данный шаг США принимается для того, чтобы сократить число военной техники, используемой в антитеррористической операции Пентагона. Ранее Вашингтон уже начал сокращать численность своих войск в Ираке и перенаправлять оружие оттуда в Афганистан, а в апреле Пентагон официально объявил о прекращении масштабных боевых действий против ИГ.

При этом, по оценке американского военного ведомства, в настоящее время армия Ирака еще не восстановилась после столкновений с террористами.

Напомним, Москва неоднократно подчеркивала, что действия коалиции США направлены на поддержку ИГ. Пентагон регулярно обвиняет Дамаск в якобы имевших место случаях применения химического оружия. Так, инсценировка «Белых касок», снявших ролик о «химатаке» в Думе, стала поводом для удара коалиции по сирийским объектам в апреле. При этом, как сообщало Минобороны РФ, США игнорируют применение химоружия в Сирии террористами, также коалиция не выполняет свои обязательства по резолюции СБ ООН.

1 Организация запрещена на территории РФ.