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Такси протаранило грузовик на шоссе в Москве
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    Такси протаранило грузовик на шоссе в Москве

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    Такси протаранило грузовик на шоссе в Москве

    Москва, 20 июля. Такси протаранило фуру на Варшавском шоссе в Москве. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео инцидента.

    Инцидент произошел еще ночью. Такси ехало по Варшавскому шоссе и пошло на обгон грузового автомобиля. Однако по пока неизвестным причинам легковой автомобиль на скорости резко изменил направление и протаранил фуру.

    Инцидент попал на запись авторегистратора одного из водителей, который ехал в попутном направлении. Видео инцидента в районе Тульской улицы появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.

    Автор: Катерина Иванова
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