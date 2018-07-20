Такси протаранило грузовик на шоссе в Москве

Москва, 20 июля. Такси протаранило фуру на Варшавском шоссе в Москве. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео инцидента.

Инцидент произошел еще ночью. Такси ехало по Варшавскому шоссе и пошло на обгон грузового автомобиля. Однако по пока неизвестным причинам легковой автомобиль на скорости резко изменил направление и протаранил фуру.

Инцидент попал на запись авторегистратора одного из водителей, который ехал в попутном направлении. Видео инцидента в районе Тульской улицы появилось в распоряжении Федерального агентства новостей.