Моряки на Азове начали голодовку из-за задержки зарплат

Ростов-на-Дону, 20 июля. Голодовку из-за долгов по зарплате со стороны турецкой компании Palmali объявил экипаж судна «Риройл-5» под флагом Мальты.

Как рассказал председатель профкома РГПО «Азово-Донской профсоюзный комитет плавсостава» Леонид Глушак, моряки судна, которое стоит на рейде в порту Азов, в четверг начали голодовку.

Долг судовладельца по заработным платам составляет не менее 100 тысяч долларов.

Как пишет ТАСС, ранее он рассказал, что голодовка объявлена на четыре кораблях, в том числе находящихся в Черном море и на реке Дон. Однако позже стало известно, что голодают моряки только на одном корабле. Отмечается, что на судне «Риройл-5» находятся 12 человек.