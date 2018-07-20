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Моряки на Азове начали голодовку из-за задержки зарплат
Общество
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    Моряки на Азове начали голодовку из-за задержки зарплат

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    Моряки на Азове начали голодовку из-за задержки зарплат

    Ростов-на-Дону, 20 июля. Голодовку из-за долгов по зарплате со стороны турецкой компании Palmali объявил экипаж судна «Риройл-5» под флагом Мальты.

    Как рассказал председатель профкома РГПО «Азово-Донской профсоюзный комитет плавсостава» Леонид Глушак, моряки судна, которое стоит на рейде в порту Азов, в четверг начали голодовку.

    Долг судовладельца по заработным платам составляет не менее 100 тысяч долларов.

    Как пишет ТАСС, ранее он рассказал, что голодовка объявлена на четыре кораблях, в том числе находящихся в Черном море и на реке Дон. Однако позже стало известно, что голодают моряки только на одном корабле. Отмечается, что на судне «Риройл-5» находятся 12 человек.

    Моряки на Азове начали голодовку из-за задержки зарплат

    Автор: Ирина Иванова
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