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Дочь бывшего главы УФМС Чечни арестована в Стамбуле за связи с ИГ
Общество
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    Дочь бывшего главы УФМС Чечни арестована в Стамбуле за связи с ИГ

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    Дочь бывшего главы УФМС Чечни арестована в Стамбуле за связи с ИГ

    Стамбул, 20 июля. В Турции арестована дочь бывшего главы УФМС Чечни Седа Дудуркаева, которая является женой одного из главарей террористической организации «Исламское государство»1.

    Как передает Daily Sabah, Дудуркаева в 2016 году вышла замуж за Абу Омара аш-Шишани (Тархана Батирашвили), который является одним из главарей запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ). Террорист был убит в Ираке.

    Как стало известно, бывший глава УФМС Чечни Дудуркаев — отец девушки — потерял свой пост из-за связей дочери. По мнению руководства Чеченской Республики,  она находилась в Сирии «среди бандитов».

    Дочь бывшего главы УФМС Чечни арестована в Стамбуле за связи с ИГ

    Турецкая полиция задержала  Дудуркаеву в Стамбуле. Кроме нее были арестованы еще четыре человека.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Иванова
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