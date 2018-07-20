Дочь бывшего главы УФМС Чечни арестована в Стамбуле за связи с ИГ

Стамбул, 20 июля. В Турции арестована дочь бывшего главы УФМС Чечни Седа Дудуркаева, которая является женой одного из главарей террористической организации «Исламское государство»1.

Как передает Daily Sabah, Дудуркаева в 2016 году вышла замуж за Абу Омара аш-Шишани (Тархана Батирашвили), который является одним из главарей запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ). Террорист был убит в Ираке.

Как стало известно, бывший глава УФМС Чечни Дудуркаев — отец девушки — потерял свой пост из-за связей дочери. По мнению руководства Чеченской Республики, она находилась в Сирии «среди бандитов».

Турецкая полиция задержала Дудуркаеву в Стамбуле. Кроме нее были арестованы еще четыре человека.

1 Организация запрещена на территории РФ.