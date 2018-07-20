«Мог бы изменить ситуацию на Украине»: эксперт оценил идею о проведении референдума в Донбассе

Президент Российской Федерации Владимир Путин, согласно информации американских СМИ, во время встречи в Хельсинки с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом предложил провести на территории Донбасса референдум, чтобы урегулировать конфликт на юго-востоке Украины. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на двух участников встречи, Владимир Путин решил дать Трампу время обдумать предложение, прежде чем выносить его на публику. Издание при этом отмечает, что даже если Трамп поддержит референдум, то это решение будет сложно продать Украине и ее европейским сторонникам.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию о референдуме. Однако он сообщил, что некоторые идеи по урегулированию украинского кризиса обсуждались на саммите в Хельсинки.

Обмен посланиями

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что после встречи Путина и Трампа в Хельсинки стороны начали обмениваться посланиями, закрепляющими итоги переговоров. Утечка про референдум в Донбассе — одно из таких посланий, наряду с отказом Трампа от перекрестных допросов представителей спецслужб по делу Браудера.

«Правда, пока непонятно, кто это послание реализовал — США через Bloomberg или Москва. Дело в том, что референдум по Донбассу мог бы быть всего лишь инструментом развития процесса на юго-востоке Украины, но никак не точкой в конфликте. Кто бы ни допустил эту утечку, он это понимает. Референдум даст возможность подключить физически сторонние международные организации к реальному процессу. До сих пор такой попыткой была идея ввода миротворцев, но она заглохла», — пояснил Игорь Рябов.

С другой стороны, референдум по Донбассу является эрзацем референдума (повторного) по Крыму, который требует Запад и который он никогда не получит. Объективно референдум по Донбассу куда более насущен.

«Я бы даже сказал, что этот референдум необходимо провести в масштабах всей Украины, а не только в ДНР и ЛНР. Ведь вся Украина имеет право решить судьбу регионов, которые она считает своими? Всеукраинский референдум о судьбе Донбасса на юго-востоке Украины, в том числе в Херсонской, Харьковской, Днепропетровской и т. д. областях, мог бы сильно изменить ситуацию на Украине. И, конечно, такой референдум надо проводить на Украине под международным контролем.

Украинское законодательство позволяет реализовать именно такой формат, поскольку области по Конституции не имеют таких же полномочий у местных органов власти, какие были у республиканских органов власти Крыма. Всеукраинский референдум по Донбассу — отличная идея, от кого бы она ни исходила в ходе переговоров Путина и Трампа», — резюмировал Игорь Рябов.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Дональд Трамп заявил, что считает соперником президента РФ Владимира Путина. Позднее американский лидер пояснил, что этим словом он сделал Путину комплимент.