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Мужчина пострадал при взрыве гранаты в ЛНР
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    Мужчина пострадал при взрыве гранаты в ЛНР

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    Мужчина пострадал при взрыве гранаты в ЛНР

    Луганск, 20 июля. Мужчина получил ранения в результате взрыва гранаты в Луганской народной республике. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

    Отмечается, что произошел подрыв гранаты, предположительно, модели РГД-5. Из-за взрыва пострадал мужчина 1983 года рождения. Причина, из-за которой граната сработала, уточняется.

    Как объяснили в ведомстве, пострадавший доставлен в лечебное учреждение. По данным РИА Новости, его состоянии оценивается как тяжелое. Началось следствие.

    Напомним, ранее в ДНР от отравления газом на насосной станции пострадали четыре человека, также четверо погибли. 17 июля около 10.00 мск на канализационной насосной станции произошел выброс газа. Рабочие проводили плановые работы. 

    Мужчина пострадал при взрыве гранаты в ЛНР

    Автор: Алия Садыкова
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