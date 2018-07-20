Мужчина пострадал при взрыве гранаты в ЛНР

Луганск, 20 июля. Мужчина получил ранения в результате взрыва гранаты в Луганской народной республике. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

Отмечается, что произошел подрыв гранаты, предположительно, модели РГД-5. Из-за взрыва пострадал мужчина 1983 года рождения. Причина, из-за которой граната сработала, уточняется.

Как объяснили в ведомстве, пострадавший доставлен в лечебное учреждение. По данным РИА Новости, его состоянии оценивается как тяжелое. Началось следствие.

Напомним, ранее в ДНР от отравления газом на насосной станции пострадали четыре человека, также четверо погибли. 17 июля около 10.00 мск на канализационной насосной станции произошел выброс газа. Рабочие проводили плановые работы.